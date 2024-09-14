Пономарёва (Нагибина) Устинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарёва (Нагибина) Устинья Васильевна

Пономарёва (Нагибина) Устинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1807 ст.

Муж: Пономарёв Осип Михайлович

Сибирка, Узункольский район, Костанайская область
Поручители: редута Сибирского урядники Яков и Ермолай Михеевы
Рождение ребёнка
11.12.1808 ст.

Сын: Пономарёв Филимон Осипович

Отец ребёнка: Пономарёв Осип Михайлович

Сибирка, Узункольский район, Костанайская область
Восприемники: урядник Ермолай Михеев, казачья девица Евдокия Михеева
Рождение ребёнка
02.07.1812 ст.

Сын: Пономарёв Андрей Осипович

Отец ребёнка: Пономарёв Осип Михайлович

Сибирка, Узункольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
18.04.1815 ст.

Дочь: (Пономарёва) Александра Осиповна

Отец ребёнка: Пономарёв Осип Михайлович

Сибирка, Узункольский район, Костанайская область
Восприемники: пятидесятник Фёдор Домовиров и казачья жена Татьяна Хабарова
Рождение ребёнка
21.06.1820 ст.

Дочь: (Пономарёва) Мария Осиповна

Отец ребёнка: Пономарёв Осип Михайлович

Сибирка, Узункольский район, Костанайская область
Восприемники: казак Гикинор Михеев и казачья дочь Евфросинья Пономарёва
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Пономарёв Иоанн Осипович

Отец ребёнка: Пономарёв Осип Михайлович

Сибирка, Узункольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
06.06.1826 ст.

Сын: Пономарёв Митрофан Осипович

Отец ребёнка: Пономарёв Осип Михайлович

Сибирка, Узункольский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.