Пономарёва (Нагибина) Устинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1807 ст.
Поручители: редута Сибирского урядники Яков и Ермолай Михеевы
Рождение ребёнка
11.12.1808 ст.
Сын: Пономарёв Филимон Осипович
Отец ребёнка: Пономарёв Осип Михайлович
Восприемники: урядник Ермолай Михеев, казачья девица Евдокия Михеева
Рождение ребёнка
02.07.1812 ст.
Сын: Пономарёв Андрей Осипович
Отец ребёнка: Пономарёв Осип Михайлович
Рождение ребёнка
18.04.1815 ст.
Дочь: (Пономарёва) Александра Осиповна
Отец ребёнка: Пономарёв Осип Михайлович
Восприемники: пятидесятник Фёдор Домовиров и казачья жена Татьяна Хабарова
Рождение ребёнка
21.06.1820 ст.
Дочь: (Пономарёва) Мария Осиповна
Отец ребёнка: Пономарёв Осип Михайлович
Восприемники: казак Гикинор Михеев и казачья дочь Евфросинья Пономарёва
Рождение ребёнка
1823 ст.
Отец ребёнка: Пономарёв Осип Михайлович
Рождение ребёнка
06.06.1826 ст.
Сын: Пономарёв Митрофан Осипович
Отец ребёнка: Пономарёв Осип Михайлович
Смерть
Неизвестно