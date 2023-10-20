Ней Король Верхнего мира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ней Король Верхнего мира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полиана Дэвис Королева Верхнего мира Polayana Davis

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санчес Габриэла

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санчес Кристиан

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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