Казанцева (Ширяева) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Ширяева) Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1979

Отец: Ширяев Сергей Иванович

Мать: Ширяева Татьяна Васильевна

Бракосочетание
30.09.2000

Муж: Казанцев Евгений Леонидович

Рождение ребёнка
08.08.2007

Сын: Казанцев Роман Евгеньевич

Отец ребёнка: Казанцев Евгений Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Казанцев Евгений Леонидович

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