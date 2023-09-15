Казанцева (Ширяева) Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1979
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1979
Отец: Ширяев Сергей Иванович
Бракосочетание
30.09.2000
Рождение ребёнка
08.08.2007
Сын: Казанцев Роман Евгеньевич
Отец ребёнка: Казанцев Евгений Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казанцев Евгений Леонидович