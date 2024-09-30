Судаков Валерий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1932
Дата смерти01.08.1988
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1932
Отец: Судаков Михаил Иосифович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.08.1988