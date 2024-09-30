Судаков Валерий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судаков Валерий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1932

Дата смерти

01.08.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1932

Отец: Судаков Михаил Иосифович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.08.1988

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