Сорокина Соломония Корнилова
Место рожденияДеревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения28.07.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1895
Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
09.?.1912
Рождение ребёнка
14.01.1914
Отец ребёнка: Сорокин Федор Феофилактович
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно