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Сорокина Соломония Корнилова

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Место рождения

Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

28.07.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1895

Отец: Корнилов Михаил Акимович

Мать: Корнилова Прасковья Ивановна

Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
09.?.1912

Муж: Сорокин Федор Феофилактович

Рождение ребёнка
14.01.1914

Сын: Сорокин Павел Федорович

Отец ребёнка: Сорокин Федор Феофилактович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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