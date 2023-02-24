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Корнилов Михаил Акимович

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Место рождения

Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнилов Аким Моисеевич

Мать: Корнилова Елена Трифоновна

Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1895

Дочь: Сорокина Соломония Корнилова

Мать ребёнка: Корнилова Прасковья Ивановна

Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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