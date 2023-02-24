Корнилов Михаил Акимович
Место рожденияДеревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1895
Дочь: Сорокина Соломония Корнилова
Мать ребёнка: Корнилова Прасковья Ивановна
Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно