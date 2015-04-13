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(Ушакова) Лаура Кирилловна
(Ушакова) Лаура Кирилловна
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Место рождения
г.Томск
Дата рождения
13.04.2015
Пол
Женский
Отец
Ушаков Кирилл Викторович
1980 г.р.
Мать
Ушакова (Григорьева) Марина Александровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.2015
Отец:
Ушаков Кирилл Викторович
Мать:
Ушакова Марина Александровна
г.Томск
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