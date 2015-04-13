(Ушакова) Лаура Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ушакова) Лаура Кирилловна

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Место рождения

г.Томск

Дата рождения

13.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.2015

Отец: Ушаков Кирилл Викторович

Мать: Ушакова Марина Александровна

г.Томск
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