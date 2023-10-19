Чавчавадзе Павел Александрович
мужской, родился 15.06.1899, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 09.07.1971, деревня Хайаннис, Массачусетс, США
МатьТрубецкая (Родзянко) Мария Павловна30.01.1877 г.р.
ОтецЧавчавадзе Александр Захарьевич?.07.1870 г.р.
Супруги
Чавчавадзе (Романова) Нина Георгиевна07.06.1901 г.р.
Дети
Чавчавадзе Давид Павлович20.05.1925 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
15.06.1899
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
03.09.1922
Рождение ребёнка
20.05.1925
Сын: Чавчавадзе Давид Павлович
Мать ребёнка: Чавчавадзе (Романова) Нина Георгиевна
Смерть
09.07.1971
деревня Хайаннис, Массачусетс, США