Чавчавадзе Павел Александрович 15.06.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чавчавадзе Павел Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.06.1899, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 09.07.1971, деревня Хайаннис, Массачусетс, США

Мать
Трубецкая (Родзянко) Мария Павловна30.01.1877 г.р.
Отец
Чавчавадзе Александр Захарьевич?.07.1870 г.р.
Супруги
Чавчавадзе (Романова) Нина Георгиевна07.06.1901 г.р.
Дети
Чавчавадзе Давид Павлович20.05.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1899

Отец: Чавчавадзе Александр Захарьевич

Мать: Трубецкая (Родзянко) Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
03.09.1922

Жена: Чавчавадзе (Романова) Нина Георгиевна

Рождение ребёнка
20.05.1925

Сын: Чавчавадзе Давид Павлович

Мать ребёнка: Чавчавадзе (Романова) Нина Георгиевна

Смерть
09.07.1971
деревня Хайаннис, Массачусетс, США

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