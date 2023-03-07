Михеева Ольга Тришина
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Тришин (ерофеев ?) Иван Константинович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1904
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1906
Отец ребёнка: Шестопалов - Михеев Григорий Егорович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1907
Дочь: Акилина Григорьевна
Отец ребёнка: Шестопалов - Михеев Григорий Егорович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1908
Дочь: Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Шестопалов - Михеев Григорий Егорович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно