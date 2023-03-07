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Михеева Ольга Тришина

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Тришин (ерофеев ?) Иван Константинович

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
21.01.1904

Муж: Шестопалов - Михеев Григорий Егорович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1906

Сын: Михеев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шестопалов - Михеев Григорий Егорович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1907

Дочь: Акилина Григорьевна

Отец ребёнка: Шестопалов - Михеев Григорий Егорович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1908

Дочь: Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Шестопалов - Михеев Григорий Егорович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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