Блоцкая (Федорова) Александра Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2008
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоров Максим
Рождение ребёнка
08.09.1962
Дочь: Баужадзе Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Блоцкий Евгений Иванович
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
26.10.1971
Сын: Блоцкий Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: Блоцкий Евгений Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2008
Москва, город федерального значения Москва