Блоцкая (Федорова) Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блоцкая (Федорова) Александра Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоров Максим

Мать: Федорова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
08.09.1962

Дочь: Баужадзе Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Блоцкий Евгений Иванович

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
26.10.1971

Сын: Блоцкий Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Блоцкий Евгений Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блоцкий Евгений Иванович

Смерть
2008
Москва, город федерального значения Москва
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