Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1738 г.р.

Дети

Вычислено 1770 г.р.
Вычислено 1776 г.р.
Вычислено 1781 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747

Отец: Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1776

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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