Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747
Отец: Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1776
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно