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Антипинъ Василій
Антипинъ Василій
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Пол
Мужской
Отец
Антипинъ Григорій
1860 г.р.
Мать
Антипина Агафья Васильева
1863 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Антипинъ Григорій
Мать:
Антипина Агафья Васильева
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