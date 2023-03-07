Басалаева (Фомина) Васса
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти25.01.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Фоминъ Ермолай
Мать: Фомина Авдотья
Бракосочетание
04.02.1845
Муж: Басалаевъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.02.1846
Дочь: Ковригина Ксенія
Отец ребёнка: Басалаевъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.03.1847
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Басалаевъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.06.1848
Сын: Басалаевъ Елисей
Отец ребёнка: Басалаевъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.07.1850
Сын: Басалаевъ Афиногенъ
Отец ребёнка: Басалаевъ Иванъ
Смерть
25.01.1852