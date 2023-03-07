Басалаева (Фомина) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаева (Фомина) Васса

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Дата смерти

25.01.1852

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Фоминъ Ермолай

Мать: Фомина Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1845

Муж: Басалаевъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1846

Дочь: Ковригина Ксенія

Отец ребёнка: Басалаевъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1847

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Басалаевъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1848

Сын: Басалаевъ Елисей

Отец ребёнка: Басалаевъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1850

Сын: Басалаевъ Афиногенъ

Отец ребёнка: Басалаевъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.01.1852
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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