Абакумова Мария
Место рожденияРоссия
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Абакумов Abakumov Борис Андреевич
Отец ребёнка: Абакумов Abakumov Андрей Павлович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Tolmasoff Федосья Fedosia Андреевна Andreevna
Отец ребёнка: Абакумов Abakumov Андрей Павлович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1860
Сын: Абакумов Abakumov Николай Андреевич
Отец ребёнка: Абакумов Abakumov Андрей Павлович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно