Абакумова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакумова Мария

Место рождения

Россия

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Абакумов Abakumov Борис Андреевич

Отец ребёнка: Абакумов Abakumov Андрей Павлович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Tolmasoff Федосья Fedosia Андреевна Andreevna

Отец ребёнка: Абакумов Abakumov Андрей Павлович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1860

Сын: Абакумов Abakumov Николай Андреевич

Отец ребёнка: Абакумов Abakumov Андрей Павлович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно
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