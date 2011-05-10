Гибадуллина (Кутлибаева) Марзия Маулетбаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гибадуллина (Кутлибаева) Марзия Маулетбаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1924

Дата смерти

10.05.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

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1949 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гибадуллин Сагир Миннемухаметович

Место жительства
Неизвестно
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гибадуллин Сагир Миннемухаметович

Рождение ребёнка
15.01.1949

Дочь: Пинкина (Гибадуллина) Венера Сагировна

Отец ребёнка: Гибадуллин Сагир Миннемухаметович

Рождение ребёнка
21.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гибадуллин Сагир Миннемухаметович

Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гибадуллин Сагир Миннемухаметович

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гибадуллин Сагир Миннемухаметович

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гибадуллин Сагир Миннемухаметович

Смерть
10.05.2011
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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