Гибадуллина (Кутлибаева) Марзия Маулетбаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1924
Дата смерти10.05.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
15.01.1949
Дочь: Пинкина (Гибадуллина) Венера Сагировна
Отец ребёнка: Гибадуллин Сагир Миннемухаметович
Рождение ребёнка
21.06.1951
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
1963
Смерть
10.05.2011