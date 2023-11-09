(Мордасова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мордасова) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мордасов Василий Семёнович

Мать: Мордасова Раиса

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