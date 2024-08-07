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Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Андрей Максимович

Отец ребёнка: Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Анатолий Максимович

Отец ребёнка: Максим Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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