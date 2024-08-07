Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Андрей Максимович
Отец ребёнка: Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Анатолий Максимович
Отец ребёнка: Максим Алексеевич
Смерть
Неизвестно