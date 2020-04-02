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Метёлкин Анатолий Яковлевич

Место рождения

Еловка, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

10.06.1928

Дата смерти

02.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1928

Отец: Метёлкин Яков Прокофьевич

Мать: Метёлкина Надежда Ивановна

Еловка, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.10.1953

Дочь: Баулина Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Метёлкина Луиза Сергеевна

Рождение ребёнка
18.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Метёлкина Луиза Сергеевна

Смерть
02.04.2020
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