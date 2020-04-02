Метёлкин Анатолий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения10.06.1928
Дата смерти02.04.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1928
Рождение ребёнка
01.10.1953
Дочь: Баулина Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Метёлкина Луиза Сергеевна
Рождение ребёнка
18.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Метёлкина Луиза Сергеевна
Смерть
02.04.2020