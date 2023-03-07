Городилов Дементий Савин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Титова Марфа Дементова
Мать ребёнка: Городилова Улита Меркурьева
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1769
Мать ребёнка: Городилова Улита Меркурьева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Городилов Дорофей Дементиев
Мать ребёнка: Городилова Улита Меркурьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1811