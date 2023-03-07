Городилов Дементий Савин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городилов Дементий Савин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Титова Марфа Дементова

Мать ребёнка: Городилова Улита Меркурьева

Рождение ребёнка
Между 1756 и 1769

Сын: Городилов Иван Дементиев

Мать ребёнка: Городилова Улита Меркурьева

Рождение ребёнка
1767

Сын: Городилов Дорофей Дементиев

Мать ребёнка: Городилова Улита Меркурьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городилова Улита Меркурьева

Место жительства
Неизвестно
Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1811
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