Кадыр
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рауф
Мать ребёнка: (Камалетдинова) Мягъсумя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наиля
Мать ребёнка: (Камалетдинова) Мягъсумя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солтания
Мать ребёнка: (Камалетдинова) Мягъсумя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нурия
Мать ребёнка: (Камалетдинова) Мягъсумя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вазых
Мать ребёнка: (Камалетдинова) Мягъсумя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Камалетдинова) Мягъсумя
Смерть
Неизвестно