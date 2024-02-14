Кадыр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадыр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рауф

Мать ребёнка: (Камалетдинова) Мягъсумя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наиля

Мать ребёнка: (Камалетдинова) Мягъсумя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солтания

Мать ребёнка: (Камалетдинова) Мягъсумя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нурия

Мать ребёнка: (Камалетдинова) Мягъсумя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вазых

Мать ребёнка: (Камалетдинова) Мягъсумя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Камалетдинова) Мягъсумя

Смерть
Неизвестно

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