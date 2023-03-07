Блиновъ Василий
Место рождения
Дата рождения1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Блиновъ Иванъ
Мать: Блинова Маланья Иванова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Блиновъ Григорий
Мать ребёнка: Блинова Акулина
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Блинова Акулина
Дурасовка
Рождение ребёнка
1793
Сын: Блиновъ Василий
Мать ребёнка: Блинова Акулина
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Акулина