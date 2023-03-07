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Блиновъ Василий

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Место рождения

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Блиновъ Иванъ

Мать: Блинова Маланья Иванова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Блиновъ Григорий

Мать ребёнка: Блинова Акулина

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Блинова Акулина

Дурасовка
Рождение ребёнка
1793

Сын: Блиновъ Василий

Мать ребёнка: Блинова Акулина

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Акулина

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