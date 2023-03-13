(Блинова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Блинова) Варвара

(Блинова) Варвара

Место рождения

Дурасовка

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Отец

1770 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Блиновъ Василий

Мать: Блинова Акулина

Дурасовка