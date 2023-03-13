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(Блинова) Варвара
(Блинова) Варвара
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Место рождения
Дурасовка
Дата рождения
1791
Пол
Женский
Отец
Блиновъ Василий
1770 г.р.
Мать
Блинова (Марочкина) Акулина
1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Блиновъ Василий
Мать:
Блинова Акулина
Дурасовка
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