Радзивилл (Бувье) Ли (Кэролайн Ли) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радзивилл (Бувье) Ли (Кэролайн Ли)

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Место рождения

город Нью-Йорк, США

Дата рождения

03.03.1933

Дата смерти

15.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 19.03.1959 по 03.03.1974

Муж: Радзивилл Станислав Альбрехт

Рождение ребёнка
18.04.1959

Сын: Радзивилл Энтони (Антоний Станислав Альбрехт)

Отец ребёнка: Радзивилл Станислав Альбрехт

Рождение ребёнка
18.08.1960

Дочь: Арансио (Радзивилл) Анна Кристина

Отец ребёнка: Радзивилл Станислав Альбрехт

Смерть
15.02.2019

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