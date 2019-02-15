Радзивилл (Бувье) Ли (Кэролайн Ли)
Место рождениягород Нью-Йорк, США
Дата рождения03.03.1933
Дата смерти15.02.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 19.03.1959 по 03.03.1974
Рождение ребёнка
18.04.1959
Сын: Радзивилл Энтони (Антоний Станислав Альбрехт)
Отец ребёнка: Радзивилл Станислав Альбрехт
Рождение ребёнка
18.08.1960
Дочь: Арансио (Радзивилл) Анна Кристина
Отец ребёнка: Радзивилл Станислав Альбрехт
Смерть
15.02.2019