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Голунцов Юрий Витальевич

Место рождения

Минусинск, Красноярский, Россия

Дата рождения

16.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1961

Отец: Голунцов Виталий Иванович

Мать: Егонский (Федулова) Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
21.01.1989

Жена: Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
09.05.1991

Сын: Голунцов Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
?.04.1992

Сын: Голунцов Артем Юрьевич

Мать ребёнка: Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
?.03.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марина Алексеевна

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