Голунцов Юрий Витальевич
Место рожденияМинусинск, Красноярский, Россия
Дата рождения16.12.1961
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1961
Бракосочетание
21.01.1989
Жена: Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
09.05.1991
Мать ребёнка: Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
?.04.1992
Мать ребёнка: Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
?.03.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марина Алексеевна