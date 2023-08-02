Пругло Дарья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1925
Отец ребёнка: Пругло Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
23.11.1925
Отец ребёнка: Пругло Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
09.10.1927
Дочь: (Пругло) Ольга Филипповна
Отец ребёнка: Пругло Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
25.08.1929
Сын: Пругло Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Пругло Филипп Яковлевич
Смерть
Неизвестно