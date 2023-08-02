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Пругло Дарья Дмитриевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
31.01.1925

Сын: Пругло Антон Филиппович

Отец ребёнка: Пругло Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
23.11.1925

Сын: Пругло Иван Филиппович

Отец ребёнка: Пругло Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
09.10.1927

Дочь: (Пругло) Ольга Филипповна

Отец ребёнка: Пругло Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
25.08.1929

Сын: Пругло Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Пругло Филипп Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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