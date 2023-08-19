Пругло Филипп Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло Филипп Яковлевич

Пругло Филипп Яковлевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Пругло Яков Карпович

Мать: ?

Рождение ребёнка
31.01.1925

Сын: Пругло Антон Филиппович

Мать ребёнка: Пругло Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.11.1925

Сын: Пругло Иван Филиппович

Мать ребёнка: Пругло Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.10.1927

Дочь: Ольга Филипповна

Мать ребёнка: Пругло Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.08.1929

Сын: Пругло Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Пругло Дарья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Дарья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close