Пругло Филипп Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Пругло Яков Карпович
Мать: ?
Рождение ребёнка
31.01.1925
Мать ребёнка: Пругло Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.11.1925
Мать ребёнка: Пругло Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.10.1927
Дочь: Ольга Филипповна
Мать ребёнка: Пругло Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.08.1929
Сын: Пругло Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Пругло Дарья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Дарья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно