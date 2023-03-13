Прасковья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

1761 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Гаврила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила

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