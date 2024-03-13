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Богаева -- Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богаев Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
12.11.1898

Дочь: Богаева Федора Степановна

Отец ребёнка: Богаев Степан Яковлевич

МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Смерть
Неизвестно

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