Мир Мухаммед Акрам Али — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМир Мухаммед Акрам Али

Мир Мухаммед Акрам Али

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1952

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1952

Отец: Мир Мухаммед Анвар Али

Мать: Анвар Лайла

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close