Цесснер Фон Шпитценберг Генриетта
Место рождениядеревня Добржичаны, Либешице, Окрес Лоуни, Устецкий край, Северная Богемия, ПерваяЧехословацкая Республика
Дата рождения?.10.1925
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
?.10.1925
Отец: Цесснер Фон Шпитценберг Йозеф
Мать: Цесснер Фон Шпитценберг (Разумовская Фон Вигштейн) Елизавета Роза Анна Генриетта
Бракосочетание
02.02.1952
Муж: Тойрер Альфред