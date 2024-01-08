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Цесснер Фон Шпитценберг Генриетта

Место рождения

деревня Добржичаны, Либешице, Окрес Лоуни, Устецкий край, Северная Богемия, ПерваяЧехословацкая Республика

Дата рождения

?.10.1925

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1925

Отец: Цесснер Фон Шпитценберг Йозеф

Мать: Цесснер Фон Шпитценберг (Разумовская Фон Вигштейн) Елизавета Роза Анна Генриетта

Бракосочетание
02.02.1952

Муж: Тойрер Альфред

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