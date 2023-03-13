Лимонова Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Лимоновъ Давыдъ
Отец ребёнка: Лимоновъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лимоновъ Денисъ
Отец ребёнка: Лимоновъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Лимоновъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Лимоновъ Андрей
Отец ребёнка: Лимоновъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Лимоновъ Филиппъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лимоновъ Филиппъ