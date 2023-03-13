Лимонова Пелагея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лимонова Пелагея Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Лимоновъ Давыдъ

Отец ребёнка: Лимоновъ Филиппъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Лимоновъ Денисъ

Отец ребёнка: Лимоновъ Филиппъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Лимоновъ Филиппъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Лимоновъ Андрей

Отец ребёнка: Лимоновъ Филиппъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Лимоновъ Филиппъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лимоновъ Филиппъ

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