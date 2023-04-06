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Лимоновъ Филиппъ

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Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Лимоновъ Иванъ

Мать: Лимонова Матрена Никитина

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Лимоновъ Давыдъ

Мать ребёнка: Лимонова Пелагея Васильева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Лимоновъ Денисъ

Мать ребёнка: Лимонова Пелагея Васильева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Лимонова Пелагея Васильева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Лимоновъ Андрей

Мать ребёнка: Лимонова Пелагея Васильева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Лимонова Пелагея Васильева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лимонова Пелагея Васильева

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