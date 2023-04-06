Лимоновъ Филиппъ
Место рождения
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Лимоновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Лимоновъ Давыдъ
Мать ребёнка: Лимонова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лимоновъ Денисъ
Мать ребёнка: Лимонова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Лимонова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Лимоновъ Андрей
Мать ребёнка: Лимонова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Лимонова Пелагея Васильева
Бракосочетание
Неизвестно