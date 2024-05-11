Мусина-Пушкина (Краснопольская) Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1893
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. Ф.19. О.128. Д.278. кадр 420 ц. Кавалергардскаго ЕВ полка
Смерть
Неизвестно