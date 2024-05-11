Мусина-Пушкина (Краснопольская) Елизавета Павловна 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мусина-Пушкина (Краснопольская) Елизавета Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1893

Муж: Мусин-Пушкин Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. Ф.19. О.128. Д.278. кадр 420 ц. Кавалергардскаго ЕВ полка
Смерть
Неизвестно

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