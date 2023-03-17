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Горкунов Григорий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Лукина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Горкунова Вера Ивановна

Ворыпаево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
29.07.1900

Сын: Горкунов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Горкунова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1904

Дочь: Горкунова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Горкунова Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно
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