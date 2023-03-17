Горкунов Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Лукина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Горкунова Вера Ивановна
Ворыпаево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
29.07.1900
Сын: Горкунов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Горкунова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1904
Дочь: Горкунова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Горкунова Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно