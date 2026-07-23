Геринг ПАВЕЛ ХРИСТИАНОВИЧ
мужской, родился 1799
умер 1955
МатьГеринг (Боттом) АННА ОСИПОВНА1762 г.р.
ОтецГеринг ХРИСТИАН ФЁДОРОВИЧ1747 г.р.
Супруги
Геринг (Смит) ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА1809 г.р.
Дети
(Геринг) ОЛЬГА ПАВЛОВНА1833 г.р.
Геринг ПЁТР ПАВЛОВИЧ1835 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
1831
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Геринг) ОЛЬГА ПАВЛОВНА
Мать ребёнка: Геринг (Смит) ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА
Рождение ребёнка
1835
Сын: Геринг ПЁТР ПАВЛОВИЧ
Мать ребёнка: Геринг (Смит) ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Геринг (Смит) ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА
Рождение ребёнка
1841
Сын: Геринг КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ
Мать ребёнка: Геринг (Смит) ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Геринг) ЭМИЛИЯ ПАВЛОВНА
Мать ребёнка: Геринг (Смит) ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Геринг) МАРИЯ ПАВЛОВНА
Мать ребёнка: Геринг (Смит) ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА
Смерть
1955