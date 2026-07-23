Геринг ПАВЕЛ ХРИСТИАНОВИЧ 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Геринг ПАВЕЛ ХРИСТИАНОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1799

умер 1955

Мать
Геринг (Боттом) АННА ОСИПОВНА1762 г.р.
Отец
Геринг ХРИСТИАН ФЁДОРОВИЧ1747 г.р.
Супруги
Геринг (Смит) ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА1809 г.р.
Дети
(Геринг) ОЛЬГА ПАВЛОВНА1833 г.р.
Геринг ПЁТР ПАВЛОВИЧ1835 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Геринг ХРИСТИАН ФЁДОРОВИЧ

Мать: Геринг (Боттом) АННА ОСИПОВНА

Бракосочетание
1831

Жена: Геринг (Смит) ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Геринг) ОЛЬГА ПАВЛОВНА

Мать ребёнка: Геринг (Смит) ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА

Рождение ребёнка
1835

Сын: Геринг ПЁТР ПАВЛОВИЧ

Мать ребёнка: Геринг (Смит) ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА

Рождение ребёнка
1838

Сын: Геринг ЭДУАРД ПАВЛОВИЧ

Мать ребёнка: Геринг (Смит) ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА

Рождение ребёнка
1841

Сын: Геринг КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ

Мать ребёнка: Геринг (Смит) ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Геринг) ЭМИЛИЯ ПАВЛОВНА

Мать ребёнка: Геринг (Смит) ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Геринг) МАРИЯ ПАВЛОВНА

Мать ребёнка: Геринг (Смит) ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА

Смерть
1955

Мы используем куки для улучшения работы сайта.