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Бушуева (Лукашова) Наталья Викторовна
Бушуева (Лукашова) Наталья Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.02.1957
Пол
Женский
Отец
Лукашов Виктор Васильевич
1932 г.р.
Мать
Лукашева (Пятницкая) Янина Владиславовна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1957
Отец:
Лукашов Виктор Васильевич
Мать:
Лукашева Янина Владиславовна
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