Бушуева (Лукашова) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева (Лукашова) Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1957

Отец: Лукашов Виктор Васильевич

Мать: Лукашева Янина Владиславовна

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