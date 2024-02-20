Голованев Дементий Степанович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1835
Отец: Голованев Степан Васильевич
Мать: Голованева Татьяна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Параскева Демидовна
Мать ребёнка: Голованева Агафия Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
17.10.1882
Сын: Голованев Трифон Дементьевич
Мать ребёнка: Голованева Агафия Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно