(Голованева) Параскева Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голованева) Параскева Демидовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1868

Дата смерти

20.07.1878

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Голованев Дементий Степанович

Мать: Голованева Агафия Ефимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
20.07.1878
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Несчастный случай - утонула в реке Донец | ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-130,зап-21
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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