(Голованева) Параскева Демидовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1868
Дата смерти20.07.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
20.07.1878
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Несчастный случай - утонула в реке Донец | ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-130,зап-21
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука