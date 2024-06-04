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Трущилов Яков Егоров

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Трущилов Егор Киреев

Мать: Трущилова Матрена Васильева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трущилова Ксения (Аксинья) Ионова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Трущилов Осип Яковлев

Мать ребёнка: Трущилова Ксения (Аксинья) Ионова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Трущилова) Наталья Яковлева

Мать ребёнка: Трущилова Ксения (Аксинья) Ионова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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