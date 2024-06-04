Трущилов Яков Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Трущилов Егор Киреев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Трущилова Ксения (Аксинья) Ионова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Трущилова) Наталья Яковлева
Мать ребёнка: Трущилова Ксения (Аксинья) Ионова
Смерть
После 1850