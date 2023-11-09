Спиридонова (Федоровская) Светлана Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Федоровская) Светлана Вячеславовна

Место рождения

посёлок Адаевка, Камыстинский район, Кустанайская область, Казахская ССР, СССР

Дата рождения

21.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1965

Отец: Федоровский Вячеслав

Мать: Федоровская ?

посёлок Адаевка, Камыстинский район, Кустанайская область, Казахская ССР, СССР
Рождение ребёнка
27.07.1987

Дочь: Зуева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Спиридонов Николай Алексеевич

город Чита, Читинская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
21.10.1992

Дочь: Лизунова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Спиридонов Николай Алексеевич

город Чита, Читинская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Николай Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
город Чита, Читинская область, Российская Федерация
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