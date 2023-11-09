Спиридонова (Федоровская) Светлана Вячеславовна
Место рожденияпосёлок Адаевка, Камыстинский район, Кустанайская область, Казахская ССР, СССР
Дата рождения21.12.1965
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
21.12.1965
Отец: Федоровский Вячеслав
Мать: Федоровская ?
посёлок Адаевка, Камыстинский район, Кустанайская область, Казахская ССР, СССР
Рождение ребёнка
27.07.1987
Дочь: Зуева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Спиридонов Николай Алексеевич
город Чита, Читинская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
21.10.1992
Дочь: Лизунова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Спиридонов Николай Алексеевич
город Чита, Читинская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
город Чита, Читинская область, Российская Федерация