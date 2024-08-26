Коноплёв Долмат Ильич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Коноплёва) Анна Долматовна
Мать ребёнка: Коноплёва Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Коноплёв Даниил Долматович
Мать ребёнка: Коноплёва Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Коноплёв Василий Долматович
Мать ребёнка: Коноплёва Марфа Васильевна
Смерть
Неизвестно