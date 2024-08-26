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Коноплёв Долмат Ильич

Место рождения

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Коноплёв Илья Константинович

Мать: Коноплёва Акилина Фёдоровна

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплёва Марфа Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Коноплёва) Анна Долматовна

Мать ребёнка: Коноплёва Марфа Васильевна

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1883

Сын: Коноплёв Даниил Долматович

Мать ребёнка: Коноплёва Марфа Васильевна

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1886

Сын: Коноплёв Василий Долматович

Мать ребёнка: Коноплёва Марфа Васильевна

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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