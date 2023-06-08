Петр Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Никифорович

Петр Никифорович

Место рождения

Редковщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Редковщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
06.02.1887 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.02.1887 Чермы крестьянин Илья Антонович Редьковщина крестьянская дочь Матрона Никифоровна по жениху Сорокина Гора крестьянин Федор Никитич по жениху Хохлово крестьянин Ефим... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.