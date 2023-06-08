Петр Никифорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
06.02.1887 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.02.1887 Чермы крестьянин Илья Антонович Редьковщина крестьянская дочь Матрона Никифоровна по жениху Сорокина Гора крестьянин Федор Никитич по жениху Хохлово крестьянин Ефим... Показать все
Смерть
Неизвестно