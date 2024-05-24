Фоменко Филипп Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФоменко Филипп Васильевич

Фоменко Филипп Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фоменко Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугаева (Фоменко) Лидия Филипповна

Мать ребёнка: Фоменко Варвара Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоменко Алексей Лёня Филиппович

Мать ребёнка: Фоменко Варвара Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоменко Николай Филиппович

Мать ребёнка: Фоменко Варвара Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоменко Варвара Филипповна

Мать ребёнка: Фоменко Варвара Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоменко Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Фоменко Варвара Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоменко Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Фоменко Варвара Демьяновна

Рождение ребёнка
20.06.1928

Дочь: Фоменко Мария Филипповна

Мать ребёнка: Фоменко Варвара Демьяновна

Пушкинское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Пушкинское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.