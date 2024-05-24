Фоменко Филипп Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фоменко Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бугаева (Фоменко) Лидия Филипповна
Мать ребёнка: Фоменко Варвара Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоменко Алексей Лёня Филиппович
Мать ребёнка: Фоменко Варвара Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоменко Николай Филиппович
Мать ребёнка: Фоменко Варвара Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоменко Варвара Филипповна
Мать ребёнка: Фоменко Варвара Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоменко Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Фоменко Варвара Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоменко Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Фоменко Варвара Демьяновна
Рождение ребёнка
20.06.1928
Дочь: Фоменко Мария Филипповна
Мать ребёнка: Фоменко Варвара Демьяновна
Смерть
Неизвестно