Сергеев-Антонов-Ерофеичев (Иванов) Иоанн (Иван) Яковлевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1868 ст.
Отец: Антонов-Ерофеичев (Сергеев) Яков Иоаннович (Иванович)
Бракосочетание
30.10.1895 ст.
Рождение ребёнка
27.12.1896 ст.
Дочь: Антонова-Сергеева-Ерофеичева (Яковлева) Домна Ивановна
Мать ребёнка: Ерофеичева (Самуилова) Анна Васильевна-Архипова
Рождение ребёнка
05.11.1899 ст.
Дочь: Ерофеичева (Яковлева) Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Ерофеичева (Самуилова) Анна Васильевна-Архипова
Рождение ребёнка
14.11.1903 ст.
Сын: Ерофеичев (Яковлев) Григорий Иванович
Мать ребёнка: Ерофеичева (Самуилова) Анна Васильевна-Архипова
Рождение ребёнка
24.12.1904 ст.
Сын: Ерофеичев (Яковлев) Стефан Иванович
Мать ребёнка: Ерофеичева (Самуилова) Анна Васильевна-Архипова
Рождение ребёнка
05.06.1908 ст.
Сын: Ерофеичев (Яковлев) Феодор Иванович
Мать ребёнка: Ерофеичева (Самуилова) Анна Васильевна-Архипова
Бракосочетание
15.05.1915 ст.
Второе бракосочетание у обоих.
Смерть
Неизвестно