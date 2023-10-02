Сергеев-Антонов-Ерофеичев (Иванов) Иоанн (Иван) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев-Антонов-Ерофеичев (Иванов) Иоанн (Иван) Яковлевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.01.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

1827 г.р.

Жена

1878 г.р.
1864 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1868 ст.

Отец: Антонов-Ерофеичев (Сергеев) Яков Иоаннович (Иванович)

Мать: Антонова (Емельянова) Анисья Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.10.1895 ст.

Жена: Ерофеичева (Самуилова) Анна Васильевна-Архипова

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.12.1896 ст.

Дочь: Антонова-Сергеева-Ерофеичева (Яковлева) Домна Ивановна

Мать ребёнка: Ерофеичева (Самуилова) Анна Васильевна-Архипова

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1899 ст.

Дочь: Ерофеичева (Яковлева) Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Ерофеичева (Самуилова) Анна Васильевна-Архипова

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1903 ст.

Сын: Ерофеичев (Яковлев) Григорий Иванович

Мать ребёнка: Ерофеичева (Самуилова) Анна Васильевна-Архипова

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1904 ст.

Сын: Ерофеичев (Яковлев) Стефан Иванович

Мать ребёнка: Ерофеичева (Самуилова) Анна Васильевна-Архипова

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1908 ст.

Сын: Ерофеичев (Яковлев) Феодор Иванович

Мать ребёнка: Ерофеичева (Самуилова) Анна Васильевна-Архипова

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.05.1915 ст.

Жена: (Григорьева) Евдокия Григорьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Второе бракосочетание у обоих.
Смерть
Неизвестно

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