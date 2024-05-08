Михаил Евдокимович
Место рождения
Дата рождения05.11.1791 ст.
Дата смертиМежду 1791 и 1792
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
Между 1791 и 1792
нет в ИР 1792
Рождение
05.11.1791 ст.
Отец: Сергей Евдокимович
Мать: Настасья Сергеевна
дата крещения - 05.11.1791 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Максим Карпович Источник: Архив Государственное бюд... Показать все