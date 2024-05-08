Михаил Евдокимович 05.11.1791 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Михаил Евдокимович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.11.1791 ст.

Дата смерти

Между 1791 и 1792

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
Между 1791 и 1792
нет в ИР 1792
Рождение
05.11.1791 ст.

Отец: Сергей Евдокимович

Мать: Настасья Сергеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 05.11.1791 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Максим Карпович Источник: Архив Государственное бюд... Показать все

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