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Попов Иван Иванов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.06.1903

Сын: Попов Павел Иванов

Мать ребёнка: Попова Анастасия Демьянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.10.1908

Дочь: Попова Параскева Иванова

Мать ребёнка: Попова Анастасия Демьянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.05.1911

Сын: Попов Иван Иванов

Мать ребёнка: Попова Анастасия Демьянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.03.1914

Дочь: Попова Матрона Иванова

Мать ребёнка: Попова Анастасия Демьянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анастасия Демьянова

Смерть
Неизвестно
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