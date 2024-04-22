Попов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
17.06.1903
Сын: Попов Павел Иванов
Мать ребёнка: Попова Анастасия Демьянова
Рождение ребёнка
22.10.1908
Дочь: Попова Параскева Иванова
Мать ребёнка: Попова Анастасия Демьянова
Рождение ребёнка
25.05.1911
Сын: Попов Иван Иванов
Мать ребёнка: Попова Анастасия Демьянова
Рождение ребёнка
21.03.1914
Дочь: Попова Матрона Иванова
Мать ребёнка: Попова Анастасия Демьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно