Наумова (Бахметева) Мария Ивановна 10.07.1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Наумова (Бахметева) Мария Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 10.07.1804

умерла 17.09.1846

Отец
Бахметев Иван Николаевич1767 г.р.
Мать
Бахметева (Мачеварианова) Александра СергеевнаПосле 1770 г.р.
Супруги
Наумов Павел АлексеевичОколо 1800 г.р.
Дети
Безобразова (Наумова) Александра Павловна1829 г.р.
Наумова Анна ПавловнаПосле 1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1804

Отец: Бахметев Иван Николаевич

Мать: Бахметева (Мачеварианова) Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Николай Павлович

Отец ребёнка: Наумов Павел Алексеевич

Бракосочетание
После 1820

Муж: Наумов Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Безобразова (Наумова) Александра Павловна

Отец ребёнка: Наумов Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
После 1830

Дочь: Наумова Анна Павловна

Отец ребёнка: Наумов Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
После 1830

Дочь: Наумова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Наумов Павел Алексеевич

Смерть
17.09.1846

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