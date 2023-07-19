Наумова (Бахметева) Мария Ивановна
женский, родилась 10.07.1804
умерла 17.09.1846
ОтецБахметев Иван Николаевич1767 г.р.
МатьБахметева (Мачеварианова) Александра СергеевнаПосле 1770 г.р.
Супруги
Наумов Павел АлексеевичОколо 1800 г.р.
Дети
Наумова Анна ПавловнаПосле 1830 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1804
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Наумов Павел Алексеевич
Бракосочетание
После 1820
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Безобразова (Наумова) Александра Павловна
Отец ребёнка: Наумов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
После 1830
Дочь: Наумова Анна Павловна
Отец ребёнка: Наумов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
После 1830
Дочь: Наумова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Наумов Павел Алексеевич
Смерть
17.09.1846