Осипов Гильян Юханович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1948
Дата смерти05.12.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1948
Отец: Осипов Юхан Харлампиевич
Мать: Осипова Зинаида Марковна
Рождение ребёнка
20.07.1975
Мать ребёнка: Осипова Жанна Абрамовна
Рождение ребёнка
16.03.1983
Мать ребёнка: Осипова Жанна Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Асият Гильяновна
Смерть
05.12.2023