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Осипов Гильян Юханович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1948

Дата смерти

05.12.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1948

Отец: Осипов Юхан Харлампиевич

Мать: Осипова Зинаида Марковна

Рождение ребёнка
20.07.1975

Сын: Осипов Гарун Гильянович

Мать ребёнка: Осипова Жанна Абрамовна

Рождение ребёнка
16.03.1983

Сын: Осипов Давид Гильянович

Мать ребёнка: Осипова Жанна Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Асият Гильяновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.12.2023
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