Дроздовская (Знамеровская) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздовская (Знамеровская) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1849

Сын: Дроздовский Станислав Христофорович

Отец ребёнка: Дроздовский Христофор Антон

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: София Христофоровна

Отец ребёнка: Дроздовский Христофор Антон

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Виктория Христофоровна

Отец ребёнка: Дроздовский Христофор Антон

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Дроздовский Эдуард Христофорович

Отец ребёнка: Дроздовский Христофор Антон

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздовский Христофор Антон

Смерть
Неизвестно
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