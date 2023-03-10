Дроздовская (Знамеровская) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1849
Сын: Дроздовский Станислав Христофорович
Отец ребёнка: Дроздовский Христофор Антон
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: София Христофоровна
Отец ребёнка: Дроздовский Христофор Антон
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Виктория Христофоровна
Отец ребёнка: Дроздовский Христофор Антон
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Дроздовский Эдуард Христофорович
Отец ребёнка: Дроздовский Христофор Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно