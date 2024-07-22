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Кириллов Михаил Назарович

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.09.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1861 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1897 ст.

Отец: Кириллов Назарий Иванович

Мать: Кириллова Евдокия Григорьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/141
Восприемник
Неизвестно
Ранение
23.12.1916 ст.
http://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12764364
Бракосочетание
29.10.1917 ст.

Жена: не указана

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1862c19f-409c-40a6-83a9-1d7c7e6ed6c8/23
Смерть
Неизвестно

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