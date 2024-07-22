Кириллов Михаил Назарович
Место рождения
Дата рождения05.09.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1897 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/141
Восприемник
Неизвестно
Ранение
23.12.1916 ст.
http://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12764364
Бракосочетание
29.10.1917 ст.
Жена: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/1862c19f-409c-40a6-83a9-1d7c7e6ed6c8/23
Смерть
Неизвестно